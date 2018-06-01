Фестиваль "Дыхание Арктики" впервые пройдет в селе Мыс Каменный

фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр» фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр»

Подготовка к фестивалю искусств и творчества "Дыхание Арктики" началась в селе Мыс Каменный.

Для подготовки участников концертной программы было организовано выездное обучение с участием высококвалифицированных преподавателей: профессора, заведующей кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института искусств и культуры Ирины Бархатовой, доцента кафедры народного танца Татьяны Михайловой, хореографа-постановщика студии современного вокала "Максимум" Ларисы Поторочиной.

Самые творческие и активные жители сел Мыс Каменный и Новый Порт обучались на мастер-классах по эстрадному вокалу, хореографии, постановке сценического номера. Во время групповых и индивидуальных тренингов артисты узнали новые тенденции эстрадного искусства, получили ценные рекомендации для подготовки концертных выступлений, которые будут представлены на новом творческом проекте.

"Первый опыт проведения выездного обучения стал полезным и вызвал большой интерес у жителей. Это задел для развития фестивального движения в селе и, соответственно, в целом культуры в Ямальском районе. Во время тренингов два человека приняли решение поступать на заочное отделение в Тюменский государственный институт искусств и культуры, а это значит, что в селе будут квалифицированные преподавательские кадры", - отметила профессор, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института искусств и культуры Ирина Бархатова.

Впервые фестиваль "Дыхание Арктики" в селе Мыс Каменный пройдет в сентябре на открытой сцене.