В Тюменском районе чествовали медицинских работников

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в поселке Богандинский. Работников здравоохранения Тюменского района отметила глава Светлана Иванова.

"Нет на земле более уважаемой и гуманной профессии, чем ваша. С первого вздоха и на протяжении всей жизни люди в белых халатах являются для нас символом сострадания и надежды. Пусть каждый новый день приносит вдохновение, пусть не покинет вас желание самоотверженно трудиться на благо жителей Тюменского района. Счастья вам, терпения и признания!", - отметила она.

На районном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, чествовали лучших работников здравоохранения, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".