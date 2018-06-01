Названы победители межрегионального фестиваля интеллектуальных игр

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Около 100 интеллектуалов из Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Тагила, Омска и Барнаула стали участниками межрегионального фестиваля "ТОСИК Open 2018".

В течение трех дней на базе санатория-профилактория "Березовая роща" игроки со всей России состязались в разных видах командных интеллектуальных игр: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет", "Пентагон", мультиигры.

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда "Хурма" из Новосибирска, которая заняла первые места во всех видах командных игр, уступив лидерство тюменской команде "ForУм" лишь в "Что? Где? Когда?".

Из тюменских команд наилучший результат показала сборная под названием "Оттуда…". Иногородние знатоки отметили не только высокое качество вопросов, работы игрового и апелляционного жюри, а также общий высокий уровень организации, сообщает пресс-служба ТОСИК.