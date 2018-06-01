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Детские сады региона - в списке лучших

Общество, 10:22 16 июня 2018

архивное фото департамента администрации Тюмени

20 детских садов Тюменской области вошли в список лучших дошкольных учреждений всероссийского конкурса "Образцовый детский сад"

Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый детский сад", проходил в режиме онлайн на интернет-ресурсе. Из 42 тысяч детских садов России на конкурс подали заявки 6 тыс. 122 организации и среди них судьи выбрали 1 тыс. лучших детских садов России.

В списке лучших дошкольных учреждений Тюменской области оказались 15 детских садов Тюмени и 5 детских садов муниципальных районов. Детские сады оценивались по показателям здоровья детей, их интеллектуальному и творческому развитию, художественному восприятию и по организации взаимодействия детских садов с семьями, пишет "Тюменская область сегодня".

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