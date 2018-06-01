Жителям города предлагают поучаствовать в конкурсе "Ода Тюмени"

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Около 40 работ прислали горожане на XII творческий конкурс "Ода Тюмени". Прием работ начался 1 июня и продолжится до 15 июля.

Лучшие работы традиционно отметят в рамках празднования Дня города. От творческих тюменцев организаторы ждут произведения, написанные на русском языке, в трех номинациях: "Стихотворение", "Проза малых форм", "Песня".

По итогам творческого состязания определят девять лауреатов – по три в каждой номинации в возрастных категориях: дети до 14 лет, молодежь 15 – 35 лет, люди среднего и пожилого возраста.

Кстати, по словам главного библиотекаря Информационно-библиотечного центра для молодежи Галины Борисенко, большую часть работ присылают представители старшей возрастной группы, однако в последние годы в конкурсе принимает участие все больше молодежи.

Желающие принять участие в конкурсе смогут направить работы по электронной почте или принести в Информационно-библиотечный центр для молодежи, пишет "Вслух.ру".