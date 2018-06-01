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Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в поселке Винзили

Общество, 12:14 16 июня 2018

фото: управление информационной политики и информатизации Тюменского района

В семи многоквартирных домах поселка Винзили пройдет капитальный ремонт. На двух объектах работы уже начались. Во время рабочей поездки по Тюменскому району ход работ проконтролировала глава района Светлана Иванова.

Так, ремонт фасада многоквартирного дома зданий на улице Советская, дом 11 выполнен на 30 %. Подрядная организация - ООО "Матмассыагропромстрой" - обещает, что закончит в срок до 1 октября.

По другим объектам, подлежащим ремонту в рамках программы капитального ремонта, ведется необходимая подготовительная работа – проводятся тендеры, готовится проектная документация, пишет "Мегатюмень".

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