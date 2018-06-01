Подростки и наставники проекта "Шанс" сразятся в турнире по настольным играм

#Шанс72. Фото организаторов #Шанс72. Фото организаторов

Блиц-турнир по настольным играм "Дети vs Наставники" для участников социального проекта "Шанс" пройдет в Тюмени 17 июня.

Подростки и наставники разделятся на команды по 6 человек и сыграют друг против друга.

"Настольные игры помогут нашим воспитанникам развивать ловкость и стратегическое мышление и научат работать в команде с разными людьми. Важно уметь общаться не только со своим наставником, но и находить схожие интересы и со сверстниками для того, чтобы чувствовать себя увереннее", — рассказала руководитель проекта "Шанс" Любовь Бровко.

Напомним, социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. Проект направлен на работу с детьми, которые нуждаются в помощи и поддержке взрослых. В команде наставников — спортсмены, политики, руководители молодежных сообществ, журналисты, художники, предприниматели, пишет "АиФ - Западная Сибирь".