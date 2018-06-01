  • 16 июня 201816.06.2018суббота
  • USD62,6851
    EUR72,5329
  • В Тюмени

Тюменский "Стеклотех" принял участие в международной выставке

Общество, 15:31 16 июня 2018

Фото www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" принял участие в XX международной выставке "Мир стекла 2018". Около 200 компаний из 19 стран представили новейшие разработки по изготовлению стекла.

Современные станки и оборудование оценила директор завода "Стеклотех" Елена Острягина. "Технологии шагнули далеко вперед по сравнению с тем временем, когда почти семь лет назад мы отрывали наш завод. Производительность существенно повысилась. Однако нам удается держаться в тренде всех изменений. На "Стеклотехе" ежегодно идет обновление оборудования, что позволяет нам выполнять заказы любой сложности", - отметила она.

В ближайшем будущем приоритетом для завода станет замена печей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 16.06.2018Объемы выращенной рыбы в хозяйствах региона выросли в три раза
15:31 16.06.2018Тюменский "Стеклотех" принял участие в международной выставке
14:37 16.06.2018В одном из ямальских поселений началось наводнение
13:34 16.06.2018Подростки и наставники проекта "Шанс" сразятся в турнире по настольным играм