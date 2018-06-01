Тюменский "Стеклотех" принял участие в международной выставке

Фото www.stekloteh.com Фото www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" принял участие в XX международной выставке "Мир стекла 2018". Около 200 компаний из 19 стран представили новейшие разработки по изготовлению стекла.

Современные станки и оборудование оценила директор завода "Стеклотех" Елена Острягина. "Технологии шагнули далеко вперед по сравнению с тем временем, когда почти семь лет назад мы отрывали наш завод. Производительность существенно повысилась. Однако нам удается держаться в тренде всех изменений. На "Стеклотехе" ежегодно идет обновление оборудования, что позволяет нам выполнять заказы любой сложности", - отметила она.

В ближайшем будущем приоритетом для завода станет замена печей.