Тюменские волонтеры установят в домах одиноких пожилых людей дымоизвещатели

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Более двух тысяч пожарных дымоизвещателей появятся в домах одиноких пожилых людей. Их бесплатно установят волонтеры благотворительного проекта "#bezПожара" совместно со специалистами в области пожарной безопасности. Об этом сообщают в фонде "Старшее поколение".

В процессе монтажа оборудования тюменцев ознакомят с правилами пользования приборами, а также вручают индивидуальные памятки безопасности, специально адаптированные для людей разных возрастов.

Организаторы акции - Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени, ГУ МЧС России по Тюменской области и Областной геронтологический центр.

Неравнодушные граждане могут стать частью благотворительного проекта, вступить в команду добровольцев, оказать помощь в монтаже пожарных извещателей, пишет "Вслух.ру".