Винзилинской школе передадут два здания колледжа транспорта

фото: управление информационной политики и информатизации Тюменского района фото: управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Два здания Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса передадут Винзилинской средней школе. Соответствующий приказ выпустил департамент имущественных отношений Тюменской области.

В соответствии с документом колледж передает району в муниципальную собственность нежилое трехэтажное здание площадью более 1 тыс. 800 кв. метров и двухэтажное общежитие площадью почти тысяча квадратных метров, а также овощехранилище и два земельных участка.

Глава Тюменского района Светлана Иванова осмотрела эти здания. Обсуждались варианты ремонта помещений. Предполагается, что после обновления зданий учебные классы займут старшеклассники, а в общежитии поселятся молодые преподаватели, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района.