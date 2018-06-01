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"Президентские состязания" среди сельских классов-команд прошли в Тюменской области

Спорт, 08:14 17 июня 2018

фото администрации Тюменского района

Команда девятиклассников из Боровской средней школы стала победителем III регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских классов-команд.

В ходе соревнований команды, состоящие из девяти человек состязались в таких видах спорта, как спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег.

Команда девятиклассников Боровской школы встретилась в спортивном состязании с командами Уватского, Сладковского и Ишимского районов и одержала победу, пишет "Мегатюмень".

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