"Президентские состязания" среди сельских классов-команд прошли в Тюменской области
фото администрации Тюменского района
Команда девятиклассников из Боровской средней школы стала победителем III регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских классов-команд.
В ходе соревнований команды, состоящие из девяти человек состязались в таких видах спорта, как спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег.
Команда девятиклассников Боровской школы встретилась в спортивном состязании с командами Уватского, Сладковского и Ишимского районов и одержала победу, пишет "Мегатюмень".