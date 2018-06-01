Тюменцы представят уникальную интерактивную площадку на форуме "УТРО"

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200 тюменцев представят регион на молодежном форуме "Утро-2018", который пройдет в Курганской области с 20 по 30 июня. В мероприятии примут участие более 1 тыс. 500 человек от 18 до 35 лет.

Тюменцы примут участие в грантовом конкурсе для реализации общественных инициатив. Кроме того, на территории появится интерактивная площадка "Корабль" — арт-объект в виде ладьи, на парусах которого разместится информация о ключевых событиях и креативных пространствах Тюмени. Также специально для участников форума "УТРО" в приложении "Открой свою Тюмень" разработан раздел, где молодые профессионалы будут узнавать актуальные новости и получать push-уведомления о мероприятиях форума.

"Форумные кампании — это начальная стадия для реализации своих идей. Форумы объединяют амбициозных, целеустремлённых и коммуникабельных парней и девушек. Хочется, чтобы делегация Тюменской области достойно представила наш регион, показала свою активность, сплоченность и, конечно, же, получила гранты для своих проектов, которые будут реализовываться в нашем регионе", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Всего, организаторам поступило 3 тыс. 544 заявки: на первую смену заявились 1 тыс. 894 человека, на вторую — 1 тыс. 650. Помимо молодежи Уральского федерального округа стать участниками форума хотят более 600 молодых людей из других регионов России.Среди заявившихся есть иностранные граждане из Казахстана, Молдовы, Китая, Венгрии, Израиля и Шри-Ланки.

На первой смене форума "Утро" соберутся политики, руководители военно-патриотических клубов, экологи, представители сферы международного сотрудничества, культуры и медиапространства.

Вторая смена объединит рабочую молодежь России и стран ближнего зарубежья — бизнесменов, добровольцев, IT-специалистов, инженеров и молодых ученых, интересующихся вопросами развития арктической зоны России. Подробную программу работы площадок можно найти на сайте форумутро.рф, пишет "АиФ - Западная Сибирь".