Тюменцам предлагают бесплатно скачать уникальные книги

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Читатели тюменских библиотек могут бесплатно воспользоваться огромной коллекцией электронных книг, размещенных на сайте "ЛитРес". Для этого необходимо получить читательский билет и связку логина и пароля в любой библиотеке города.

Как сообщили "Вслух.ру" в Центральной городской библиотечной системе, по абонементу тюменцам доступны около 26 тыс. электронных книг. Есть как художественная литература (современная и классическая), так и книги по психологии, зарубежные новинки.

"При получении логина читателю также выдают памятку, как сохранить электронные книги на свои устройства. Они будут доступны для прочтения в течение двух недель, а затем исчезнут из профиля", - пояснили в ЦГБС.

Тем, кто интересуется научной литературой в ЦГБС предлагают также получить связку логина и пароля для доступа в Университетскую библиотеку онлайн.