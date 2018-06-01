Школьников Тюменской области ждет познавательная программа на летних губернаторских сменах

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Разработать уникальные изобретения, поправить здоровье в загородном санатории, отдохнуть и найти новых друзей-единомышленников смогут более 300 талантливых школьников Тюменской области на летних губернаторских сменах.

На первую смену, которая пройдет с 20 июня по 10 июля, отправятся 100 ребят.

Отметим, что путевки на летние губернаторские смены по результатам конкурса портфолио получают победители и призеры статусных олимпиад, конкурсов и конференций.

На сменах школьники работают над социально-значимыми и актуальными для региона проектами с опытными преподавателями-наставниками из вузов и лучших школ Тюмени.

Традиционно участникам предлагают занятия физико-математической, робототехнической, естественнонаучной, экологической, социально-гуманитарной и историко-краеведческой лабораториях. В течение смены юные изобретатели будут трудиться над проектом "Вода дороже нефти" и создадут реактор для получения йода, изучат строительные технологии региона и создадут каменный цветок, разработают схему ветряных станций Тюмени, познакомятся с гидродинамикой и создадут действующую модель гидравлической руки.

Кроме того, на смене будут работать лаборатория робототехники, где ребята будут готовиться к областным соревнованиям "Кубок РТК", а 6 июля отправятся на отборочный этап в Центр робототехники РИО-Центра. Победители представят нашу область в финале, который состоится в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербурга.

По окончании смены участники продолжат развивать свои изобретения в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, по итогам которого поборются за путевки в Сочи на проектные смены в "Сириус".

Кроме насыщенной программы в стенах лагеря ребята посетят с экскурсиями крупнейшие производственные предприятия региона. Также будущих ученых и инженеров ждут встречи с успешными людьми, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".