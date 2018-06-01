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Три новых птичника введут в эксплуатацию осенью

Экономика, 20:51 17 июня 2018

Фото: tatzpp.ru

Работы по возведению шести птичников продолжаются в Тюменском районе. Первые три здания на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом рассказала директор предприятия Оксана Величко.

"Провели газификацию участков, решили вопросы с водоснабжением, к площадке подвели высоковольтные линии. В общем, все инженерные сети на месте. На следующей неделе начнется монтаж металлоконструкций. Также ведем земляные работы и на второй площадке, которая включает еще три птичника. Поскольку для нас большую роль играет температурный режим, новые здания будут из сэндвич-панелей белого цвета. Всего инвесторы намерены вложить в проект модернизации птицефабрики один миллиард 600 миллионов рублей", - пояснила она.

Предполагается, что птенцов заселят в новые помещения уже осенью.

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