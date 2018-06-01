Арт-объект "Живая георгиевская лента" откроют в Тюмени
Акция "Свеча памяти". Фото "Молодая гвардия" в Тюмени
Арт-объект из пламени и дыма "Живая георгиевская лента" откроют молодогвардейцы на Исторической площади Тюмени во время проведения традиционной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби, сообщает общественная организация "Молодая Гвардия".
Мероприятие у Вечного огня символично, так как пройдет в тот же день и час, когда началась Великая Отечественная война - 22 июня в 4 часа.
Школьники и активисты выступят с небольшой концертной программой – с трогательными песнями и стихотворениями о войне. После минуты молчания участники акции возложат цветы к Вечному огню.