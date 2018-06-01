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Арт-объект "Живая георгиевская лента" откроют в Тюмени

Общество, 13:52 18 июня 2018

Акция "Свеча памяти". Фото "Молодая гвардия" в Тюмени

Арт-объект из пламени и дыма "Живая георгиевская лента" откроют молодогвардейцы на Исторической площади Тюмени во время проведения традиционной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби, сообщает общественная организация "Молодая Гвардия".

Мероприятие у Вечного огня символично, так как пройдет в тот же день и час, когда началась Великая Отечественная война - 22 июня в 4 часа.

Школьники и активисты выступят с небольшой концертной программой – с трогательными песнями и стихотворениями о войне. После минуты молчания участники акции возложат цветы к Вечному огню.

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# акция , Великая Отечественная война , Молодая гвардия

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