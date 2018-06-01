Экс-глава тюменского кардиоцентра получил условное наказание

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Бывшего директора кардиологического научного центра признали виновным в хищении более 5 млн рублей. К условному лишению свободы на два и три года соответственно приговорены экс-глава медицинской организации и его сообщник - индивидуальный предприниматель, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что в ноябре 2012 года директор кардиоцентра решил заняться хищением денежных средств в организации. В сообщники он привлек свою подчиненную – заведующую отделом международных связей, а также местную жительницу, которая как индивидуальный предприниматель оказывала кардиоцентру правовые услуги на основании заключенных договоров.

Для завуалирования хищений в кардиоцентре в январе 2013 года и марте 2014 года были проведены аукционы для заключения договоров на оказание услуг по изготовлению и распространению рекламной продукции медицинской тематики. По итогам аукционов сделки были заключены с фирмой, подконтрольной заведующей отделом международных связей.

Кардиоцентр перечислял фирме денежные средства, которые в целях обналичивания переводились другой компании, а та, в свою очередь, еще одной коммерческой организации. Деньги за вычетом процентов за обналичивание передавались главе кардиоцентра, который их похищал со своими сообщниками. Таким способом было похищено более 5 млн рублей.

В ходе расследования экс-глава кардиоцентра признал вину и вернул похищенные средства.