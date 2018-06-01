19 июня - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание Собрания молодых депутатов при облдуме.

В Тюмени в 10 часов в ДЮЦ "Авангард" начнутся соревнования в рамках межрегиональной детско-юношеской спартакиады инвалидов УФО.

В Тюмени в 11 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется официальное открытие филиала Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. По окончании церемонии состоится пресс-подход.

В Тюмени в 15 часов в Центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а, 1 этаж, зал "Светлый") начнется церемония закрытия областного проекта "Наставники: не рядом, а вместе!".

В Ялуторовске в Центре занятости населения пройдет ярмарка рабочих мест для трудоустройства граждан на общественные работы.

Этот день в истории:

1899 - в России утвержден Монетный устав, завершение финансовой реформы С. Ю. Витте.

1919 - в СССР учрежден Государственный гидрологический институт.

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1937 - стартовал рекордный перелет Чкалова из СССР в США через Северный полюс.