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Настоящая жара придет в Тюмень к концу недели

Общество, 18:10 18 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Потепление до плюс 31 градуса прогнозируют синоптики к концу наступившей недели. Однако в ближайшие дни тюменцев будет ждать прохладная и временами дождливая погода.

Как сообщает центр Фобос, 18 и 19 июня на территории Тюменской области обширный циклон вызовет дожди, местами с грозами, а плотные облачные поля будут ограничивать дневной прогрев. Особенно это будет заметно в южных районах региона.

В Тюмени 19 и 20 июня ожидается от плюс 20 до плюс 24 градусов, временами возможен дождь. 21 и 22 июня будет прохладнее до плюс 17 градусов в дневные часы, возможен дождь.

В субботу, 23 июня потеплеет до плюс 24, а на 24 июня синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюс 31 градус тепла.

Любовь Голышева

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