20 июня - события дня

В Тюмени в 10 часов в городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41, корп.1) начнется пресс-тур, посвященный получению медицинских справок и услуг через мобильное приложение "Медицина 72" и портал госуслуг.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в школе №94 начнутся соревнования в рамках межрегиональной детско-юношеской спартакиады инвалидов УФО.

В Тюмени в 11 часов 30 минут на объекте капитального ремонта по адресу ул. Котовского, 10 начнется выездное мероприятие с участием представителей Фонда капитального ремонта, Общественного Совета при НО ФКР и общественного Совета при департаменте ЖКХ Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов в городской библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а)начнется открытие выставки "Слово о солдате", посвященной памяти известного тюменского писателя, участника Великой Отечественной войны Ивана Ермакова.

В Тюмени в 15 часов на базе детского центра "Олимпийская ребячка" пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В Тюмени в 16 часов по адресу: ул. Новгородская, 10, каб. 404 начнется очередное заседание Общественного Совета при Фонде капремонта.

В Уватском районе специалисты Центра занятости населения проведут выездные встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

В Нижней Тавде в Центре занятости Нижнетавдинского района пройдет "круглый стол" по вопросам организации временного трудоустройства безработных граждан.

В д. Падерина пройдет районный конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

Этот день в истории:

В 1803 году в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

В 1840 году Самюэль Морзе запатентовал телеграф.

В 1867 году президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

В 1924 году в Москве создано Общество изучения межпланетных сообщений - первое в мире объединение энтузиастов ракетной техники и космических полетов.

В 1933 году создана Генеральная прокуратура СССР.

В 1993 году совершен первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.