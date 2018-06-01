21 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в отеле "Хилтон" (ул. Орджоникидзе, 46) начнется межрегиональная научно-практическая конференция молодых специалистов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание облдумы.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204-в, корпус 3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере обслуживания.

В Тюмени в 13 часов в БЦ "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10, 1 этаж) начнется открытие центра обслуживания клиентов.

В Тюмени в 15 часов в администрации Тюменского района, (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется заседание Общественной молодежной палаты при думе Тюменского муниципального района IV созыва.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" обучающихся образовательных организаций.

В Тюмени пройдет закрытие межрегиональной детско-юношеской Спартакиады инвалидов УФО.

Этот день в истории:

В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

В 1941 году в СССР на вооружение приняты "Катюши".

В 1944 году Совнарком СССР принял постановление о создании Нахимовских военно-морских училищ.

В 1948 году фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки.

В 1948 году в ФРГ была введена новая валюта — немецкая марка.

В 1982 году у наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы родился первенец — сын Уильям.