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На Ямале приняли программу развития сельхозкооперации

Экономика, 11:25 20 июня 2018

admtyumen.ru

Программу "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы" приняли в ЯНАО. Она обеспечит малым формам хозяйствования и сельхозкооперативам доступность услуг по переработке и сбыту продукции, сообщает правительство округа.

Функции регионального центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на Ямале выполняет Дирекция по развитию сельских территорий. Специалисты дирекции работают над формированием и развитием системы консультирования и информационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей и сельского населения на территории региона.

"На Ямале функционирует система организаций, которые с успехом выполняют функции сельскохозяйственных кооперативов – это общины КМНС, убойно-заготовительные комплексы, потребительские общества. Эта система складывалась на протяжении 20 последних лет – благодаря объединению оленеводов-частников в общины и развитию перерабатывающей базы в отрасли оленеводства", - комментирует первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

В автономном округе действует два сельскохозяйственных производственных кооператива – СПК "Тазовский" и рыболовецкая артель "Орион" и два сельскохозяйственных потребительских кооператива – ССК "Приобье", СПК "Арктик-агро".

В целях развития потребительской кооперации между правительством региона и окружным союзом потребительских обществ заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве, в соответствии с которым организациям потребительской кооперации предоставляется государственная поддержка.

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# кооперация , сельское хозяйство , Ямал

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