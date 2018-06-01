Александр Моор неформально пообщался с активной молодежью на форуме "УТРО"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область намерена принять активное участие в программе по созданию в России современных научно-образовательных центров. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор на встрече с тюменской делегацией, участвующей в работе Форума молодежи Уральского Федерального округа "УТРО-2018", который проходит в Курганской области.

В самом начале встречи Александр Моор вместе с молодыми активистами искренне порадовался историческому спортивному событию - выходу сборной России в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

"В последний раз наша команда, тогда еще сборная СССР, добивалась такого результата в далеком 1986 году. Я, как давний болельщик, всех поздравляю с нынешней победой, которой мы так долго ждали. Два матча домашнего чемпионата мира показали, что за Россию играет звездная команда. Давайте поддерживать ее и дальше", - обратился к ребятам врио главы региона.

Александр Моор рассказал участникам форума о своей встрече с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, которая состоялась 19 июня.

"В 2018 году в нашей стране будут приниматься решения о создании научно-образовательных центров - НОЦ. Их должно появиться не менее пятнадцати. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в России есть регионы и города, где наука развита гораздо сильнее, чем в Тюменской области. Однако ставим перед собой задачу - попасть в программу создания НОЦ, которые будут объединять науку, высшее образование, профессиональную подготовку и индустриальные компании. За шесть лет необходимо в два раза увеличить объемы инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и объемы производства наукоемкой продукции", - рассказал Александр Моор.

По его мнению, Тюменская область, объединив усилия с Югрой и Ямалом, а также с действующими на территории наших регионов крупными нефтегазовыми компаниями, могла бы создать НОЦ в таких сферах, как освоение Арктики, добыча и переработка углеводородов, а также развитие биотехнологий и агропромышленного комплекса.

"Мы не сбрасываем со счетов и гуманитарное направление, ведь наш Тюменский государственный университет очень активно развивается", - отметил врио губернатора. Отвечая на вопросы участников форума, он высказал мнение, что в проекте по созданию НОЦ обязательно найдется место не только для вузов, но и для современных учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, Александр Моор рассказал о встрече с ректором Московского государственного института международных отношений (МГИМО)Анатолием Торкуновым.

"Вскоре между Тюменской областью и российским дипломатическим вузом будет подписано соглашение о сотрудничестве. В результате в нескольких тюменских школах иностранный язык будет преподаваться по методикам, которые используются в МГИМО. Кроме того, в Тюмени будет проходить региональный этап олимпиады МГИМО "Умники и умницы", победители которой могут поступить в этот очень престижный вуз без учета результатов ЕГЭ. Думаю, это будет очень полезно для тюменских школьников", - сообщил Александр Моор.

Отметим, что в форуме молодежи УФО "Утро-2018" примут участие более 1,4 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет из всех регионов федерального округа. Тюменскую область только на первой смене форума представляют сто человек.

Две смены форума разделены по 12 тематическим направлениям, отражающим все многообразие общественной, экономической и творческой жизни федерального округа. Программа форума состоит из образовательной части и грантового конкурса, на котором участники могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию собственного проекта. Для участия в грантовом конкурсе уже заявлено около 70 тюменских молодежных инициатив. Кроме того, Тюменская область организует на форуме образовательные площадки "Урал Медийный" и "Урал трудовой".

На экспозиции арт-объектов, которая пройдет в рамках форума, наш регион представил ладью — символ Сибири, на которой отображены достижения региона. В лаунж-зоне со свободной Wi-fi- точкой состоится презентация мобильного приложения-викторины "Открой свою Тюмень".

Евгений Бабенко