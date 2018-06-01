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  • В Тюмени

Две новые остановки появились в Тюмени

Общество, 13:59 21 июня 2018

фото администрации Тюмени

"Областной геронтологический центр" - такое наименование получила автобусная остановка, расположенная по адресу Солнечный проезд, 11 в Тюмени, сообщает "Тюменьгортранс".

Также название "Детская школа искусств" присвоено остановочному пункту, расположенному по адресу Заречный проезд, 2.

Решения приняты в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города, утвержденным распоряжением администрации города.

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# остановки , Тюменьгортранс

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