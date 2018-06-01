Две новые остановки появились в Тюмени
фото администрации Тюмени
"Областной геронтологический центр" - такое наименование получила автобусная остановка, расположенная по адресу Солнечный проезд, 11 в Тюмени, сообщает "Тюменьгортранс".
Также название "Детская школа искусств" присвоено остановочному пункту, расположенному по адресу Заречный проезд, 2.
Решения приняты в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города, утвержденным распоряжением администрации города.