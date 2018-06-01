22 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 4 часа на Исторической площади начнется траурная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби.

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" начнутся всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 2005-2006 годов рождения.

В Тюмени в 12 часов у мемориала "Вечный огонь", (ул. Ленина, 2) и в 12 часов 30 минут у мемориала "Память" (ул. Республики, 142) начнется возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню памяти и скорби.

В Тюмени в 13 часов на набережной начнется генеральная репетиция Вальса выпускников школ.

В Тюмени в 13 часов в историческом парке "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47, 2 этаж) начнет работать общественная приемная Всероссийского проекта "Судьба солдата".

В Тюмени в 13 часов 30 минут на Цветном бульваре начнется массовая акция "История одной песни". Участники и гости мероприятия исполнят песню "Алеша".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется занятие для участников Школы медиаобразования, посвященное Insta-грамотности.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, малый зал) начнется презентация фотопроекта "Живая победа. История войны в лицах".

В Тюмени у памятника-мемориала ветерану Великой Отечественной войны на Ватутинском кладбище пройдет патриотические мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.

В Тюмени в СОБ "Азимут" будет работать областная "Лесная школа".

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Права граждан на обезболивание и паллиативную помощь".

В с. Богандинское в 14 часов начнется районный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Этот день в истории:

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1815 - Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.

1853 - в Лондоне начала работу "Вольная русская типография".

1922 - родился советский артиллерист, дважды Герой Советского Союза Василий Петров.

1941 - началась Великая Отечественная война. В России отмечается как День памяти и скорби.

1950 - родилась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Крючкова.

1993 - в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Теркину.

2003 - умер белорусский писатель Василь Быков.