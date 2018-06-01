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День молодежи в Ишиме переносится из-за непогоды

Общество, 18:34 21 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

День молодежи, намеченный на 23 июня, переносится из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает администрация Ишима.

Дата празднования пока не определена.

Напомним, в программе перенесенного празднования Дня молодежи в Ишиме учтены интересы ишимцев всех возрастов. Феерия мыльных пузырей порадует самых маленьких горожан и дошкольников. А молодые родители смогут проявить свои дизайнерские способности и стать участниками городского Парада колясок.

Привлечь внимание ишимской молодежи планирует "Школа научных компетенций" от Ишимского педагогического института им. Петра Ершова (филиал ТГУ). Ожидается и новое – фестиваль граффити.

Инна Кондрашкина

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# День молодежи , Ишим , непогода

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