В День молодежи тюменцы сыграют в пейнтбол и сдадут нормы ГТО

Фото СДЮСШОР "Прибой" Фото СДЮСШОР "Прибой"

День молодежи отметят в Тюмени 30 июня. Городское событие объединит в себе несколько мероприятий, основной темой которых станет здоровый образ жизни, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Праздник начнется в 13 часов на площади 400-летия Тюмени. Юных и взрослых горожан ждут интересные и запоминающиеся досуговые мероприятия. На площадке "ГТО" - парк" желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов. Молодым людям, уже заявившим о себе в физкультурно-спортивном комплексе, вручат заслуженные знаки отличия. Здесь же запланирован фестиваль ВФСК ГТО среди фитнес-клубов города.

В рамках чемпионата мира по футболу актуальной станет площадка от детского футбольного клуба "Юность Сибири". Свою площадку представит и федерация пейнтбола Тюменской области, на которой тюменцы всех возрастов смогут сразиться в лазертаг. Заинтересуют гостей праздника игровые площадки "Маджонг", "Городошный спорт", экстрим зона "Паркур".

На фестивале уличного спорта о себе заявят более двадцати тюменских фитнес-клубов, которые проведут тренировки для горожан с разными уровнями физической подготовки. Одновременно с этим свою работу начнет профилактическая площадка "Остров здоровья", на которой тюменцам предложат пройти медицинские тесты, а также узнать полезную информацию о разных формах оздоровления.

"Федерация черлидинга Тюменской области" в рамках реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью проведет фестиваль черлидеров "Черемуха". Ярким моментом праздника обещает стать площадка "Молодежная мода". Зрители смогут увидеть и оценить изделия на масштабном показе, организованном конкурсом дизайнеров "Народный кутюрье" и театром моды "Либерти". Помимо знакомства с новинками гости примут участие в мастер-классах по стилю, сделают красивые снимки в тематической фотозоне.

В "Парке молодежных инициатив" тюменцев познакомят с увлекательными проектами и пригласят к участию. Например, записаться в волонтеры или посетить пункт раздельной сдачи отходов. А в шатре "Молодежное предпринимательство" для перспективной молодежи проведут бизнес-игру и познакомят с тюменскими предпринимателями.

На Дне молодежи подведут первые итоги проекта #Тюменское лето. Для молодых семей с детьми будет организована детская площадка, на которой волонтеры проекта "Капитаны двора" в течение всего дня будут завлекать юных тюменцев развивающими играми.

В рамках праздника для интеллектуалов проведут первый чемпионат города по кубику Рубика, участниками которого станут более 100 тюменцев. Они посоревнуются в сборке кубика и в решении других головоломок на скорость.

На площади будет работать несколько фотозон от Тюменского индустриального университета и фотозоны семейной тематики.

Праздничная концертная программа начнется в 18 часов. Музыкальные номера с тюменским колоритом станут завершающим аккордом субботнего дня.