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В Ишиме ввели в эксплуатацию монолитно-каркасную многоэтажку

Общество, 19:40 21 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый в Ишиме многоэтажный дом монолитно-каркасного строения введен в эксплуатацию. Здание возвели в в исторической части - на улице Луначарского.

Современный пятиэтажный жилой комплекс с закрытым двором, где оборудована детская игровая площадка, предусмотрены места для автомобилей заинтересовал ишимцев. В новом доме 65 квартир, 19 - проданы на этапе строительства. Так, Сергей Федоров с супругой на семейном совете решили, что детям нужно отдельное жилье.

"В семье подрастают дети, и еще одно жилье не будет лишним. Дом построили быстро, за полтора-два года. Мы без опасений стали дольщиками и вложились в новую квартиру. Очень радует, что дом находится в центре города, он комфортен для проживания – рядом рынок, магазины, концертный зал", - поделился Федоров.

Ключи новоселам вручил глава Ишима Федор Шишкин. Он отметил, что в городе ежегодно вводится в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров жилья.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Ишим , новоселье , Федор Шишкин

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