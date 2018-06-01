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В России - день памяти и скорби

Общество, 06:01 22 июня 2018

admtyumen.ru

В России - день памяти и скорби. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. 27 миллионов человек отдали свою жизнь за Победу.

Победа ковалась не только на полях сражений, но и здесь, в глубоком тылу. На фронт ушли 103 тысячи тюменцев, 68 тысяч не вернулись домой.

Сегодня, 22 июня, по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия.

Тюменцы вместе со всей страной почтут память павших героев. В этот день в Тюменской области пройдут митинги, акции, торжественные возложения цветов к мемориалам.

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