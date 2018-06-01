23 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в муниципальных поликлиниках города, во взрослой поликлинике ОКБ № 2 акция "Доктор с вами", посвященная мужскому здоровью.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, выставочный зал "Атриум") начнется интенсив для предпринимателей "Открой свое дело".

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" начнутся всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 2005-2006 г.р.

В Тюмени в 10 часов в центре помощи "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) начнется сеанс одновременной игры в шахматы, который проведет мастер спорта России по шахматам, международный гроссмейстер, финалист проекта "Удивительные люди" Даниил Юффа.

В Тюмени в 12 часов на оз. Цимлянское начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-маунтинбайк).

В Тюмени в 14 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского 2а/12) начнется творческая встреча "Неформат" с тюменским Instagram-блогером Светланой Захаровой.

В Тюмени в 14 часов в большом концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) начнется пресс-конференция экспериментального шекспировского театра.

В Тюмени в 19 часов на Набережной начнется праздник "Вальс на Набережной".

В Тюмени в 24 часа в молодежном театральном центре "Космос" (ул.Республики, 165А) начнется премьера ночного спектакля "Симфония неспокойной ночи" от молодежного театра "Ремарка".

В Тобольске в 9 часов 30 минут во Дворце Наместника (Красная площадь 1, стр. 3) начнется круглый стол "Эффективные практики развития туризма в малом городе" в рамках IV Фестиваля малых туристских городов России.

В Тобольске в 13 часов на Красной площади начнется гранд-открытие фестиваля малых туристских городов России "Великие люди малого города".

В с. Нижнии Тавда в 11 часов начнется областной национальный татарский праздник "Сабантуй".

Этот день в истории:

930 - рождение старейшего в мире парламента - исландского альтинга.

1845 - в России принят манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже пятого класса, а не восьмого, как прежде).

1868 - Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

1934 - в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза №1 получили летчик Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.

1941 - газета "Правда" назвала начавшуюся войну Великой Отечественной.

1944 - советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием "Багратион".

1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.