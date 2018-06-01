24 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов начнется первый торжественный выпуск кадет Тюменского президентского кадетского училища.
В Тюмени в 12 часов в Загородном саду начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.
В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) стартует проект "Сказка рядом".
В Тюмени в 15 часов на площади у здания Технопарка начнется научно-технический и интеллектуальный фестиваль "Geek Fest".
В Тюмени в 14 часов и в 17 часов на сцене большого концертного зала Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) начнется премьера инклюзивной сказки "Конек-Горбунок".
В Тобольске продолжится Фестиваль малых туристских городов России "Великие люди малого города".
Этот день в истории:
1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).
1812 - началась Первая Отечественная война. Армия Наполеона Бонапарта форсировала Неман и вторглась в пределы России.
1881 - родился герой гражданской войны Григорий Котовский.
1930 - зарегистрировано первое использование радара для обнаружения самолетов.
1941 - для информирования граждан о положении на фронтах Великой Отечественной войны создано Советское информбюро.
1945 - на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.
1951 - началось коммерческое цветное телевещание (CBS).
1963 - в студии Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.