24 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется первый торжественный выпуск кадет Тюменского президентского кадетского училища.

В Тюмени в 12 часов в Загородном саду начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту.

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) стартует проект "Сказка рядом".

В Тюмени в 15 часов на площади у здания Технопарка начнется научно-технический и интеллектуальный фестиваль "Geek Fest".

В Тюмени в 14 часов и в 17 часов на сцене большого концертного зала Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) начнется премьера инклюзивной сказки "Конек-Горбунок".

В Тобольске продолжится Фестиваль малых туристских городов России "Великие люди малого города".

Этот день в истории:

1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1812 - началась Первая Отечественная война. Армия Наполеона Бонапарта форсировала Неман и вторглась в пределы России.

1881 - родился герой гражданской войны Григорий Котовский.

1930 - зарегистрировано первое использование радара для обнаружения самолетов.

1941 - для информирования граждан о положении на фронтах Великой Отечественной войны создано Советское информбюро.

1945 - на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.

1951 - началось коммерческое цветное телевещание (CBS).

1963 - в студии Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.