25 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко,81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова "О реализации направления по предоставлению грантовой поддержки начинающим крестьянско-фермерским хозяйствам на территории региона".

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется отчетная конференция депутатской фракции ЛДПР в Тюменской городской думе VI созыва.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется предварительное голосование партии "Единая Россия" по выдвижению кандидатов на должность губернатора Тюменской области на выборах 9 сентября.

В Тюмени в 18 часов в школе № 7 (ул. Энергетиков, 36) начнется встреча горожан, проживающих в границах улиц Мельникайте – 50 лет Октября – Севастопольской – Республики со специалистами структурных подразделений администрации города, управления соцзащиты, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, центра занятости населения.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнется открытый просмотр матчей кубка мира по футболу с участием сборной России "Гол! Шутка! Штанга!".

Этот день в истории:

1503 - Корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.

1762 - Российский император Петр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.

1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода - это соединение водорода и кислорода.

1844 - началась добыча золота в Забайкалье.

1857 - Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла".

1883 - в России началась реформа церковноприходского образования.

1919 - в Германии совершил первый полет пассажирский цельнометаллический самолет "Юнкерс" J13.

1927 - в Ленинградском комитете по делам изобретений запатентован прибор для записи звука на кинопленку во время киносъемки.

1946 - СССР принят в ФИФА.

1975 - Ричи Блэкмор официально заявил об уходе из Deep Purple.

1998 - Официально вышла операционная система Windows 98.