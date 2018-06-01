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Названы победители чемпионата УФО по спортивному туризму

Спорт, 09:34 23 июня 2018

архивное фото ДИ "Пионер"

Сборная из Ханты-Мансийского автономного округа - победитель чемпионата Уральского Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Тюменские спортсмены - вторые, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

За первые места соревновались четыре сборные: Тюменской и Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюменцам удалось завоевать призовые места в личном зачете. Завоевали бронзу среди мужских связок Виталий Зайнашев и Юрий Пименов, среди женских связок - Милена Ташбулатова и Анастасия Черкасова также.

На третью ступень пьедестала поднялась и тюменская мужская пешеходная группа в составе: Виталий Зайнашев, Павел Ликонцев, Алексей Банных и Юрий Пименов.

Девушки оказались чуть сильнее, женская пешеходная группа принесла региону второе место.

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