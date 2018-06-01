Названы победители чемпионата УФО по спортивному туризму
Сборная из Ханты-Мансийского автономного округа - победитель чемпионата Уральского Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Тюменские спортсмены - вторые, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".
За первые места соревновались четыре сборные: Тюменской и Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Тюменцам удалось завоевать призовые места в личном зачете. Завоевали бронзу среди мужских связок Виталий Зайнашев и Юрий Пименов, среди женских связок - Милена Ташбулатова и Анастасия Черкасова также.
На третью ступень пьедестала поднялась и тюменская мужская пешеходная группа в составе: Виталий Зайнашев, Павел Ликонцев, Алексей Банных и Юрий Пименов.
Девушки оказались чуть сильнее, женская пешеходная группа принесла региону второе место.