Названы победители чемпионата УФО по спортивному туризму

архивное фото ДИ "Пионер" архивное фото ДИ "Пионер"

Сборная из Ханты-Мансийского автономного округа - победитель чемпионата Уральского Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Тюменские спортсмены - вторые, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

За первые места соревновались четыре сборные: Тюменской и Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюменцам удалось завоевать призовые места в личном зачете. Завоевали бронзу среди мужских связок Виталий Зайнашев и Юрий Пименов, среди женских связок - Милена Ташбулатова и Анастасия Черкасова также.

На третью ступень пьедестала поднялась и тюменская мужская пешеходная группа в составе: Виталий Зайнашев, Павел Ликонцев, Алексей Банных и Юрий Пименов.

Девушки оказались чуть сильнее, женская пешеходная группа принесла региону второе место.