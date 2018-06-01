Тюменские молодежные площадки презентовали в Женеве

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Куратор молодежных проектов Тюменской области Ольга Петрушина презентовала проект "Шанс" и мультицентр "Моя территория" на ежегодной международной конференции SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS в Женеве.

На международной площадке опытом и наработками делились представители 22 стран.

"Такие пространства, как мультицентр "Моя территория" и молодежный театральный центр "Космос" — уникальная практика существования учреждений молодежной политики в формате открытого коммуникативного поля. Здесь у каждого есть возможность стать лидером общественного мнения и реализовать свой проект или городское событие", - рассказала Петрушина.

Отметим, что в этом году международная конференция прошла под знаком всемирного празднования 70-летнего юбилея Всеобщей декларации прав человека. Во встрече участвовали более 150 представителей некоммерческого сектора, бизнес-компаний, образовательных учреждений из 18 регионов России и 22 зарубежных стран, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".