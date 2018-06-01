Тюменцев приглашают оценить фильм "Eins, Zwei, Drei"

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Показ семейного фильма о трудностях перевода "Eins, Zwei, Drei" пройдет в МТЦ "Космос" 26 июня в 18 часов.

Семейная кинотрилогия "Eins, Zwei, Drei" – это дебютный учебно-игровой кинопроект Международного союза немецкой культуры в коллаборации с Культурным фондом имени Валерия Золотухина.

Согласно сюжету фильма, мама Ивана Вайса мечтает, чтобы ее сын, юноша с немецкими корнями, изучал язык предков. Правда подростку неинтересно изучать иностранный язык, поэтому он игнорирует занятия. Мама Ивана отправляет сына в языковой лагерь в Германию, где он встречает девочку, которая говорит только по-немецки. Первая любовь, дружба в контексте взаимодействия российской и немецкой культур – это всё о "Eins, Zwei, Drei".

Вход на кинопоказ свободный, но нужна предварительная регистрация.

К выходу на киноэкраны уже готовится вторая часть картины. Сменится место действия – с немецкого языкового лагеря на село Гальбштадт Немецкого национального района Алтайского края. Неизменными останутся попытки главных героев преодолеть языковой барьер ради любви и дружбы.

В "Космосе" на вопросы журналистов и зрителей о кинопроекте ответит сопродюсер ленты – заместитель руководителя отдела Федеральных программ Международного союза немецкой культуры Петр Шифельбаен.

Издание "Мой портал" напоминает, что первая часть кинокартины уже не раз наградили за режиссуру и актерские работы на российских и международных кинофестивалях: IV Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", XXVI Открытый кинофестиваль "Киношок", Фестиваль юного зрителя "Язык Мира", Нижегородский благотворительный кинофестиваль "Детский КиноМай" и других.