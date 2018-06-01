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Автоинспекторы рассказывают детям и взрослым о ПДД

Общество, 13:41 23 июня 2018

фото УМВД России по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проводят пропагандистскую кампанию "Безопасное лето". В пришкольных и оздоровительных лагерях, на площадях, бульварах, во дворах сотрудники ГИБДД проводят с детьми разъяснительную работу, обучая юных велосипедистов и пешеходов правилам дорожной безопасности.

ГИБДД призывает взрослых соблюдать правила дорожной безопасности, показывая детям пример правильного поведения на дорогах.

В муниципалитетах региона проходят социальные акции #НаучиРебенкаПДД, в которых принимают участие многодетные семьи, известные люди области, депутаты, родители подростков и малышей.

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