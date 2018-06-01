Успешную операцию по протезированию сонной артерии провели в "Медицинском городе"

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Уникальную операцию по протезированию сонной артерии провели специалисты тюменского "Медицинского города".

58-летний мужчина из-за рака гортани провели ларинготомию, удалив орган полностью, спустя два года метастазы были обнаружены в области наружной сонной артерии и нервов. Единственным возможным методом лечения стало хирургическое вмешательство. Во время операции было выявлено полное прорастание вены - опухоль поразила все стенки сонной артерии, что создавало опасность для кровоснабжения половины головного мозга.

По словам врача–онколога отделения опухолей головы и шеи МКМЦ "Медицинский город" Анатолия Егорина, основная сложность - ограниченность времени.

"Вместе с опухолью мы резецировали общую сонную артерию и ее веточки на расстоянии 5-6 сантиметров и провели протезирование сонной артерии", - прокомментировал Егорин.

Операция длилась около 6 часов, в ее проведении участвовали почти все специалисты отделения ОГШ - бригада из 7 человек в том числе заведующая отделением опухолей головы и шеи Юлия Шубина и приглашенный из ОКБ №1 сердечно-сосудистый хирург Владимир Дудкин.

Пациент выписан из стационара, опухоль полностью удалена, кровоток по протезированному сосуду удовлетворительный, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.