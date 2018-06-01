Память о фронтовике увековечили в Ембаево

Среди обычных деревенских домов в селе Ембаево появился один с мемориальной надписью: "Здесь жил участник Великой Отечественной войны Хайбулла Хикматуллович Файзуллин, 1919–2003".

Увековечил память фронтовика его старший сын Ибрагим Файзуллин. В этом доме сейчас живет семья младшей дочери фронтовика Гульнур. Брат с сестрой специально пригласили нашу журналистскую бригаду, чтобы рассказать об отце. И мы убедились: память о родном человеке в большой семье хранят трепетно. Ибрагим с любовью и гордостью показал красиво оформленный альбом, посвященный золотой свадьбе родителей. Фотографии сопровождались рифмованными подписями. –

"Папа вернулся в мае 1945-го, встретил в родном Ембаево маму. Она была красавицей. В ноябре они поженились. В 1946 родился Ибрагим, я – в 1959. Папа был очень добрым, помню, в детстве я часто сидела у него на коленях. Он баловал внуков, любил шутить, был оптимистом до последних дней. О войне рассказывал школьникам, пионерам. Приглашал их домой, угощал чаем. Дожил до 84 лет, успев застать правнуков. Я им горжусь, часто его вспоминаю. Мой сын Николай твердость духа унаследовал от деда, он служит в Росгвардии. Смелого пуля боится, смелого штык не берет", - рассказала дочь фронтовика рассказала Гульнур.

Ибрагим, ныне пенсионер, поведал о военной биографии главы семейства.

"Отца призвали в Красную армию в 1939 году, он служил на Дальнем Востоке. Осенью 1941 года полк передислоцировали под Ленинград, там он прослужил до окончания блокады. Затем – Прибалтика, Польша. По тяжелому ранению в 1945 году его списали как инвалида второй группы. В госпитале товарищи ободряли: "Ну Николай (на фронте его звали этим именем), теперь точно жив останешься!" Так и случилось: он вернулся домой. К сожалению, в семье не сохранилось ни военных фотографий, ни писем с фронта.

"Тюменская область сегодня", из села Ембаево на фронт ушло 220 человек, вернулось только 88.