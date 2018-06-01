Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по созданию комиксов

Изображение SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень) Изображение SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень)

Тюменское издательство комиксов "Космическая корова" и МТЦ "Космос" объединились для обучения горожан искусству создания рисованных историй.

Каждые выходные с 17 до 18 часов 30 минут в здании "Космоса" проводятся занятия бесплатной летней школы Comic Camp.

"Мы учим рисовать комиксы, генерировать идеи, писать сценарии, придумывать, работать с пространством в кадре и создавать собственные книжки", - рассказал "Вслух.ру" совладелец издательства Виталий Лазаренко.

Участие в школе подразумевает проектную работу над собственной историей, итогом обучения станет готовый комикс. Занятия ведут Виталий Лазаренко и Георгий Елаев, автор нашумевшего самиздат-комикса о супергерое Тюмэне.

Лазаренко также сообщил, что на этих выходных, 23-24 июня, в кофейне "Сальвадор" состоится распродажа комиксов совместно с питерским издательством "Бумкнига". Часть вырученных средств передадут благотворительному проекту "Шанс".