Картофельные поля Упоровского района будут мониторить квадрокоптеры

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Квадрокоптеры оценят равномерность роста картофеля на полях агрофирмы КРиММ. Новейшую технику приобрели перед началом посевных работ, пригодится она и во время уборочной страды. Директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов подчеркнул, что во время проведения сельхозработ каждый час на счету

"Нам зачастую приходится работать в сложных условиях, что в посевную, что в уборочную страду. Взять хотя бы нынешнюю весну-лето. Долгое время не могли зайти на поля из-за их переувлажненности, поэтому когда погода позволяла каждый час был в цене. Чтобы техника не уходила с полей, мы приобрели контейнерную автозаправочную станцию для заправки транспортных средств жидким моторным топливом", - отметил он.

Станция полностью автоматизирована: топливо разливается по смарткартам без участия оператора, автоматически анализируются остатки в резервуарах, показывается температура и плотность топлива.

Также в агрофирме используют прицепные скреперы для выравнивания полей и квадрокоптеры, которые позволяют оценивать равномерность роста картофеля.

"Многие новинки пока для нас непривычны, но они хорошо зарекомендовали себя за рубежом и позволяют добиваться необходимого результата, - подытожил Рязанов.