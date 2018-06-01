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Экспорт тюменских товаров увеличился

Экономика, 08:29 24 июня 2018

Фото: minpromtorg.gov.ru

На 11,5% увеличился тюменский экспорт в I квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017. Такие данные приводит Уральское таможенное управление.

Поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 10,2% и составили 713.4 млн. долларов США, экспорт в страны СНГ увеличился на 26,1 %, он составил 72.9 млн. долларов США.

Укреплению экспортного потенциала региона способствуют меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области: консультационные услуги регионального Центра поддержки экспорта, обучение по образовательной программе РЭЦ, разработка мероприятий по выходу на экспорт предприятий различны отраслей промышленности, организация въездных и выездных международных мероприятий, форумов, бизнес-миссий.

Хорошую динамику показали поставки таких видов продукции, как продукция химической промышленности, в частности каучук (32.4% от общего объема экспорта) - увеличение на 25.3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (1.6% от общего объема экспорта) выросли на 24.2%, а стоимость поставки машин, оборудования и транспортных средств (0,7% от общего объема экспорта) увеличилась на 9%, причем произошло это за счет роста на 41.0% поставок в страны дальнего зарубежья.

Основные экспортные поставки в 1 квартале 2018 года были осуществлены в Нидерланды, Францию, Швецию, Польшу, Бельгию, Великобританию, Беларусь, Финляндию.

В целом, как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, внешнеторговый оборот Тюменской области в 1 квартале 2018 года составил 1 133.6 млн. долларов США (по сравнению с соответствующим периодом 2017 года он увеличился на 27, 2%.

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