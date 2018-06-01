Тюменский завод "Профмодуль" готов взяться за сложные заказы от нефтяников

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Выполнение заказов нефтегазовых компаний - один из приоритетов в работе тюменского завода "Профмодуль", заявил немецкий партнер завода Клаус Шольц.

"Сейчас есть спрос на производство деталей со смещенным центром. Стандарты качества очень высокие. Нефтегазовые компании требуют технологического аудита. То есть прослеживается весь путь детали: от болванки до выдачи конечного продукта. Заказы становятся все более сложными, поэтому сейчас мы обновляем инструментальную базу станков, что существенно увеличивает его возможности. Ранее подобные заказы нефтегазовым компаниям приходилось размещать за рубежом. По сути, в Тюмени мы занимаемся импортозамещением. Парк станков можно расширять и дальше, но так, чтобы это было технологически оправдано. Ведь это достаточно дорогое оборудование. Как только почувствуем, что есть потребность в определенных станках, будем думать над их приобретением",- пояснил Шольц.