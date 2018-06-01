  • 24 июня 201824.06.2018воскресенье
  • USD63,2396
    EUR73,7247
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменский завод "Профмодуль" готов взяться за сложные заказы от нефтяников

Экономика, 11:32 24 июня 2018

www.profmodul.ru

Выполнение заказов нефтегазовых компаний - один из приоритетов в работе тюменского завода "Профмодуль", заявил немецкий партнер завода Клаус Шольц.

"Сейчас есть спрос на производство деталей со смещенным центром. Стандарты качества очень высокие. Нефтегазовые компании требуют технологического аудита. То есть прослеживается весь путь детали: от болванки до выдачи конечного продукта. Заказы становятся все более сложными, поэтому сейчас мы обновляем инструментальную базу станков, что существенно увеличивает его возможности. Ранее подобные заказы нефтегазовым компаниям приходилось размещать за рубежом. По сути, в Тюмени мы занимаемся импортозамещением. Парк станков можно расширять и дальше, но так, чтобы это было технологически оправдано. Ведь это достаточно дорогое оборудование. Как только почувствуем, что есть потребность в определенных станках, будем думать над их приобретением",- пояснил Шольц.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 24.06.2018Тюменский завод "Профмодуль" готов взяться за сложные заказы от нефтяников
08:29 24.06.2018Экспорт тюменских товаров увеличился
19:36 23.06.2018Картофельные поля Упоровского района будут мониторить квадрокоптеры
11:24 23.06.2018Тюменские молодежные площадки презентовали в Женеве