В поликлинике "Нефтяник" обеспечили условия для маломобильных пациентов

Фото МСЧ "Нефтяник" Фото МСЧ "Нефтяник"

Высокий уровень сервиса для инвалидов в МСЧ "Нефтяник" отметили эксперты по обеспечению доступной среды, сообщает пресс-служба учреждения. Проверка прошла в рамках реализации проекта "Единая страна – доступная среда", ее инициировал депутат Тюменской областной Думы Владимир Столяров.

Как пояснил заместитель главного врача по поликлинической работе Дмитрий Бажухин, поликлиника медико-санитарной части "Нефтяник" недавно претерпела масштабную реконструкцию, были учтены все аспекты безбарьерного доступа и обслуживания пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установили кнопки вызова медицинского персонала, для удобства передвижения нанесли тактильные указатели контрастного цвета, оборудовали санитарную комнату для инвалидов.

Фото МСЧ "Нефтяник" Фото МСЧ "Нефтяник"

Для оказания услуг инвалидам колясочникам оборудовали отдельное рабочее место. Гордость поликлиники – пассажирский лифт, установленный в здании после реконструкции, с его помощью маломобильные пациенты имеют доступ ко всем этажам и отделениям поликлиники.

По инициативе главного врача "МСЧ "Нефтяник" Ивана Попова, лечебное учреждение приняло участие в проекте для глухих и слабослышащих людей "Диспетчерская служба онлайн сурдоперевода". Наличие такого сервиса в поликлинике обеспечило комфортное взаимодействие с пациентами.

По итогам проверки эксперты предложили претендовать на получение Сертификата полной доступности объекта.