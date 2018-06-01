Тюменских рукодельниц зовут на благотворительную ярмарку

приют «Лучший друг» приют «Лучший друг»

Деньги на поддержку приюта "Лучший друг" соберут во время благотворительной хэндмейд ярмарки "Доброе дело". Принять участие в ярмарке могут любые желающие, занимающиеся рукоделием.

Организаторы ярмарки сообщили, что с удовольствием примут на ярмарку украшения из бисера, бусы и колье, фенечки, браслеты из лент, а также игрушки, сделанные своими руками, картины, одежду и керамику.

"Изделия могут быть с ярлычками с информацией о вас, к упаковке могут быть прикреплены ваши визитки, - отметили организаторы. – Участвовать может любой! Волонтерам за участие и помощь на ярмарке - запись в волонтерские книжки".

Приюту "Лучший друг" средства нужны на ежемесячную оплату коммунальных услуг и электроэнергии, услуги ветеринара и закупку ветпрепаратов, еду для собак и кошачьи наполнители.

Сбор работ и поделок проводится по адресу ул. Ватутина, 6 ("Дзержинец") до 27 июня с 10 до 18 часов. По предварительной договоренности работы можно будет принести и на место проведения ярмарки, в ТЦ "Па-На-Ма". Ярмарка пройдет 28 июня с 14 до 16.