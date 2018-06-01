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В США бластер Хана Соло продали на аукционе

Общество, 17:41 24 июня 2018

Фото blockbusters.fr

Оригинальный бластер, который использовал актер Харрисон Форд (Хан Соло) на съемках фантастической киноэпопеи "Звездные войны", продан на аукционе в Лас-Вегасе за 550 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.

"Продан за 550 тысяч долларов. Настоящий бластер Хана Соло из фильма "Звездные войны: Возвращение джедая", — говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

Ручной бластер EC-17 вымышленной оружейной компании BlasTech Industries используют в фильмах эпопеи имперские штурмовики-разведчики ("Biker Scout"), поэтому его также называют "бластер разведчика" или "пистолет разведчика".

Бластер сделан на заказ специально для фильма "Возвращение джедая", вышедшего в 1983 году. Окончательный дизайн пистолета из дерева, покрашенного в черный цвет, был создан художником Джеймсом Шоппе и одобрен лично режиссером Джорджем Лукасом.

В составе лота с молотка ушла копия фильма, для которого изготавливали оружие, и оригинальные документы, касающиеся съемок некоторых сцен картины.

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