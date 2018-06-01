Тюменцам обещают дожди и грозы в середине недели

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

По-летнему теплая погода ожидает тюменцев в ближайшую неделю с 25 июня по 1 июля. Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, однако небесная канцелярия вновь преподнесет сюрпризы – в середине недели возможны дожди и грозы.

По данным центра Фобос, 25 июня на севере региона будет преобладать арктический антициклон, неся с собой солнце и тепло. На юге Западной Сибири из-за уходящего в Прииртышье циклона вероятны скоротечные ливни и локальные грозы.

В Тюмени 25 и 26 июня будет +26 градусов, ожидается переменная облачность.

В среду, 27 июня, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. В этот день синоптики прогнозируют дождь и грозу. 28 и 29 июня тоже обещают быть дождливыми, ожидается до +25 градусов.

К выходным осадки прекратятся. 29 июня будет солнечным днем, температура воздуха составит +23 градуса, 30 июня потеплеет до +27.

Любовь Голышева