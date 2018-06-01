26 июня - события дня

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется встреча с семьей Шургчиевых, участниками акции "Согретые Сибирью".

В Тюмени в 14 часов от здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур, посвященный благоустройству объектов Восточного округа.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" начнется показ семейного фильма о трудностях перевода "Eins, Zwei, Drei".

В Тюмени в центре допризывной подготовки молодежи "Аванпост" состоится региональный отборочный этап всероссийской военно-спортивной игры "Победа".

В с. Онохино Тюменского района на территории спортивно оздоровительной базы "Азимут" пройдет областной туристко-спортивный слет "Азимут".

В с. Уват в центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий для выпускников образовательных учреждений.

Этот день в истории:

В 1879 году родилась известная балерина и педагог Агриппина Ваганова.

В 1884 году вышел высочайший указ императора Александра III об учреждении церковно-приходских школ.

В 1940 году указом президиума Верховного Совета в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений.

В 1945 году в СССР введено звание генералиссимуса Советского Союза. Первым и единственным обладателем его стал Сталин.

В 2002 году состоялось первое вручение национальной кинематографической премии "Золотой орел".