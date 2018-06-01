27 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госжилинспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Совершенствование законодательства о лицензионных требованиях к управляющим организациям многоквартирным домов. Практика применения".

В Тюмени в Калининском округе пройдет пресс-тур по "зеленым уголкам". Выезд в 14 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20).

В Тюмени в 15 часов отделении Пенсионного фонда (ул. Ленина, 78, 2 этаж) начнется занятие в "Школе молодого пенсионера".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется тренировка участников интеллектуального движения Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется "Музыкально-поэтический ликбез" с участием актера театра им. В.С. Загоруйко "Ангажемент" Никиты Герасимова.

В с. Онохино Тюменского района пройдет областной туристко-спортивный слет "Азимут".

В Тюменском районе в 15 часов на территории Кулига-парка начнется День молодежи Тюменского района.

Этот день в истории:

В 1709 году Петр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.

В 1905 году началось восстание моряков на броненосце "Потемкин". Это было первое в истории России массовое революционное выступление в Вооруженных силах страны.

В 1931 году в США авиаконструктор Игорь Сикорский получил патент на изобретение вертолета.

В 1954 году в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.

В 1967 году в Энфилде (Англия) установили первый в мире банкомат по выдаче наличных.