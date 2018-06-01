28 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал) начнется заседание думы Тюменского района.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год".

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22 ст. 1) начнется торжественное открытие областных соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется семинар по японским энергетическим и промышленным технологиям.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129, 2 этаж, фойе) начнется пресс-конференция, посвященная гастролям Пермского академического "Театра-театра".

В Тюмени в 14 часов в ТЦ "Панама" (ул. 2-я Луговая улица, 30) начнется благотворительная хенд-мейд ярмарка "Доброе лето".

В Тюмени в 14 часов в музейном комплексе им. И.Я Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественная встреча главы Тюменского района с выпускниками-медалистами Тюменского района.

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова "Об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекторий на тему путешествий "Орел и Решка. Максимум за минимум".

В Тюмени в 18 часов 30 минут на станции скорой помощи (ул. Немцова, 34) начнется мастер-класс для всех желающих "Я могу спасти жизнь".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатный лекторий по современному искусству "Театр и музыка" и "Театр и арт".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция заместителя главы администрации Ишимского района по социальным вопросам Людмилы Боровиковой "Ишимский район – территория культуры, спорта и отдыха".

В Тобольске в 15 часов в арт-кафе "Нафаня" (10 мкр, 49) начнет работу Job – кафе "Сделай свой выбор".

В с. Онохино на территории спортивно оздоровительной базы "Азимут" пройдет областной туристко-спортивный слет "Азимут".

В Тобольске на стадионе "Тобол" и в с. Уват в ФОК "Иртыш" пройдут Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1648 году началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

В 1712 году в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота.

В 1786 году в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

В 1919 году образована Лига наций.

В 1941 году впервые прозвучала песня "Священная война".