Тюменцев приглашают на публичные слушания Россельхознадзора

Фото tyumen-city.ru Фото tyumen-city.ru

Принять участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2018 года и соблюдения обязательных требований органов государственного контроля (надзора) приглашает тюменцев управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало- Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Публичные слушания пройдут по адресу ул. Советская, д. 61, второй этаж здания Правительства Тюменской области 18 июля в 10 часов.

С проектами докладов для публичных обсуждений, а также вопросами (обращениями), замечаниями и комментариями, оставленными другими пользователями, можно ознакомиться на официальном сайте управления в разделе "Публичные обсуждения".

Оставить вопросы, предложения, замечания и комментарии в электронной форме можно на страницах управления в социальных сетях: "Вконтакте", Facebook; по электронной почте: ursn72@rambler.ru, а также в письменной форме по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35.

Обобщенные ответы на вопросы, обращения, замечания можно получить при проведении публичных обсуждений. Их также разместят на официальном сайте управления.